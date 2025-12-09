北川景子、“不在”佐久間大介に呼びかけ「すごく楽しみにしています」
俳優の北川景子、森田望智が9日、都内で行われた映画『ナイトフラワー』公開御礼舞台あいさつイベントに登壇した。この日は2人だけでのイベントということで森田は「きょうは2人で寂しい。いつも『イエーイ！』みたいな人がいてくれるんですけど」とし、北川も「大きい声の方がね…」と共演・佐久間大介の不在にそわそわした。
【写真】素敵⋯！お互いにあげたいプレゼントを披露する北川景子＆森田望智
トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描き大きな話題となった『ミッドナイトスワン』（2020年）で日本アカデミー賞最優秀作品賞に輝いた内田英治監督の最新作。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。
さらに2人は内田英治監督や佐久間、共演の渋谷龍太（SUPER BEAVER）らに伝えたいことを聞かれ、北川は「『マッチング』続編（『マッチング TRUE LOVE』）が発表されたのであれは楽しみだなって監督と佐久間くんに。まだ反応できていないので、この後それを反応しようかな。続編をすごく楽しみにしています」と内田監督×佐久間出演にする新作に期待。さらに「音楽をやってる2人（佐久間、渋谷）は年末年始忙しいと思うのでのどを大切にしてほしい」と呼びかけた。
その声量について森田は「この前マイクなしでしゃべってました」と驚き、続けて「内田さんにお世話になっていて、普段は面と向かっていえてないんですけど。お芝居の壁にぶつかったときに、これが最後かもというオーディションに出会ったのが内田さん。まっさきに私を信じてくださった。こういうお芝居がもらえているのは内田さんのおかげ。普段は恥ずかしいんですが…お世話になっております」と照れ笑いしつつ感謝を込めていた。
