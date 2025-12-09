ビジネスバイクといえば「ベンリイ」 これは一体!?

2025年11月をもって、50ccまでの原付一種バイクの新車生産が終了しました。以降も流通している原付バイクは公道を走行することができる一方、現実的にはその姿は向こう数年で、どんどん減っていくことになると思われます。

この転換期で、特に話題となったのがスーパーカブの50ccの生産終了です。代替として原付免許でも乗れる110ccモデルのダウンスペック版が「新基準原付」として供給されるとはいえ、ゆうに67年もの間、原付市場に君臨し続け、あらゆるビジネスシーンを支えた1台が姿を消すことに多くの悲しむ声が聞かれます。

ビジネスバイクといえば、ホンダにはもう1台、忘れてはならない原付があります。それが1968（昭和43）年に発売されたベンリイCD50です。

本題に入る前にホンダの「ベンリイ」とは何かを紹介します。「ベンリイ」シリーズは、今日ではビジネススクーターのモデル名に付与されていますが、もともとは1953（昭和28）年に発売された89ccの4ストロークOHV エンジンを搭載したベンリイJにさかのぼります。

同車はエンジンをフレームに固定せずスイングアーム前方に設置するなどの構造によって路面からの衝撃を吸収するという独特の設計がおおいに受け、累計10万台オーバーのヒット作になりました。

以降、「ベンリイ」の冠は、ある意味でホンダの開発力の高さを一般ユーザーに知らしめる格好となり、1950年代後半にはスポーツモデルにも付与されるようになります。特にホンダのロードスポーツモデルのCBシリーズのうち小排気量モデルに「ベンリイ」が冠されるようになり、以降「ホンダの小排気量バイク＝ベンリイ」という認識が定着していきました。

その「ベンリイ」を冠しながら、本格的なビジネスバイクとして誕生したのが1968（昭和43）年発売のベンリイCD50でした。

またがって乗る「カブ系エンジン」

CD50はスーパーカブとの共用エンジン、大型ライト、大型ミラー、ワイドで頑丈なアップハンドル、シングルシート、大型キャリア、12V・7AHの当時としては大容量のバッテリーを搭載した「ザ・実用車」でした。原付ではまだ珍しかったセルモーターも、初代にしてすでにラインナップ。以降ビジネスシーンで多く採用されたほか、CDシリーズは警察用車両にも採用されました。



1997年には往年のスクランブラーを模したベンリイCL50も登場。もちろんベースはベンリイCD50（画像：ホンダ）。



1968年の初代モデルから50ccと65ccのベンリイCDが存在しましたが、1970（昭和45）年にはCD70、CD90がラインナップされます。なお、ベンリイCDシリーズの長男的存在のCD125は、これら90cc以下のモデルとは出自がやや異なり、エンジンもカブ系とは異なるCB系の縦型です。ただし、同じくビジネスバイクとして同じシリーズのモデルの位置付けでした。

いずれのベンリイCDも1973（昭和48）年にモデルチェンジを行い、ややエッジのきいた外観に変更。1979（昭和54）年には54年騒音規制への適合と合わせて再びモデルチェンジを実施しました。また、1983（昭和58）年のモデルチェンジではそれまでのリッター85kmから140kmへと大幅に燃費を向上させました。

続く、1987年、1993年、1994年と細部のブラッシュアップを図っていったベンリイCD50ですが、大きな転換期を迎えたのは1996年発売の派生モデル、ベンリイ50S／90Sでした。

それまでのスーパーカブを含むビジネスバイクは、あくまでも実用的な認識を持つユーザーが大半でしたが、90年代に入るとバイクファンの間で「いや、シンプルなビジネスバイクのほうが面白いぞ」「カスタムベースにもなる」と、従来とは異なる評価を受け始めました。

こういった新しいニーズに呼応するように登場したのが、ベンリイCD50／90をベースに、ややオシャレに再構築されたベンリイ50S／90Sでした。機構的にはそう変わらない一方、ハンドルやシートを低めに設定することでスポーティなバイクに変身。以降、ベンリイ50S／90S は2007年までシリーズが続いたほか、1997年発売のベンリイCL50などにも強い影響を与えました。

2007年の排ガス規制に適合せず…! 39年の歴史に幕

ベンリイCD50がビジネスシーンを飛び越え、一般ニーズへと派生していったわけですが、この間も実直に実用車であり続けました。1998年にはTUFFUPチューブを標準装備し、パンク発生に対する不安を軽減させたほか、1999年にはベンリイCL50と合わせて排出ガス規制に適合させるべく、ブローバイガス還元装置を装備し、キャブレターの最適化を図りました。



ベンリイ50Sのマイナーモデルチェンジと合わせて、本家・ベンリイCD50もシックなデザインに変更。結果的にはこれが最終モデルに（画像：ホンダ）。



しかし、2007年の排出ガス規制では、燃料供給がキャブレターでは対応できないことを理由に生産終了となり、39年の歴史に幕を閉じることとなりました。

今もって世界的な評価を浴び続けるスーパーカブに比べれば、ベンリイCD50の評価はあまりに地味な印象です。しかし、特に1970年代、背広を着たビジネスマンが黒いボックスのついたベンリイCD50にまたがり、街中を走っていた風景を知る筆者からすると、実はスーパーカブと並ぶ高度成長期を支えた大事な1台だったようにも感じます。

控えめなベンリイCD50の外観を思い出すと、昭和時代のセピア色の風景が脳裏に浮かんでくるのは筆者だけでしょうか。