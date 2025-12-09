ゆうちゃみ「ブルベの人大活躍」千円以下！肌のトーンアップも叶えるプチプラチーク

ゆうちゃみさんが、妹のゆいちゃみさんと出演するYouTubeチャンネルに『【マイベストコスメ】普段から使ってるガチメイク紹介』の動画を投稿。様々なコスメを教えてくれる場面がありました！

■チーク

動画内に登場したのはこちら！

カラーブルーム リキッドブラッシュ petal talk 929円（公式サイトより）

付属のスポンジチップで手軽に塗布が叶うリキッドタイプのチーク！ゆうちゃみさんは明るい青みピンク系のカラーを愛用。

ゆうちゃみさんは、こちらについて「ほんまに良くて、顔を明るく見せてくれる」と肌のトーンがアップして見えるカラーだと紹介。

続けて「めっちゃピンクやねんけど」「塗ったら全然、なんかこっちの方がこれかわいいねん」と見た目と塗った時の色の印象についてコメント。

そして「ブルベの人大活躍」「ツヤもちょっとでんねん」とほどよいツヤ感も評価しながら、ブルーベースの人へお勧めしていました！

■動画もチェック

動画内では、ゆうちゃみさん姉妹の愛用コスメを公開！ぜひチェックしてみてくださいね。