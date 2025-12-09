EXILE TAKAHIROが12月8日に41歳の誕生日を迎えた。TAKAHIROが幼少期の写真とともに自身のInstagramにて誕生日を報告している。

TAKAHIROは「41歳になりました。健康です。感謝です。精進します。たくさんのお祝いコメントありがとうございます。」と綴り、続けてハッシュタグにて「#このときから」「#EXILEのE」「#カーディガン」「#グッズにしようかな」と並べている。

アップされている写真のなかには、幼い日のTAKAHIROがバースデーケーキを前にしたショットのほか、「E」の文字が大きくデザインされているカーディガンを着たTAKAHIROの姿も公開されている。

コメントでは「小さい時からイケメン確定の可愛すぎるお顔」「産まれてきてくれてEXILEになってくれてありがとう」「どうかTAKAHIROくんが、幸せで過ごせる世界でありますように」などの声が集まっている。

誕生日前日となる12月7日には、初となるディナーショー『EXILE TAKAHIRO DINNER SHOW “INVITATION”』をザ・プリンスパークタワー 東京にて開催した。

（文＝リアルサウンド編集部）