史上最年少で「永世竜王」の資格を得た将棋の藤井聡太六冠が9日、鹿児島を訪れました。対局が予定されていた指宿市で今夜ファンと共に祝賀会に参加します。



（山下香織アナウンサー）

「JR鹿児島中央駅です。新幹線で鹿児島にやって来た藤井聡太六冠が降り立ちました。JR職員の拍手に穏やかな表情でいま一礼しました」



鹿児島中央駅の職員から横断幕と花束で歓迎を受けた藤井聡太六冠。偶然居合わせた乗客には嬉しいサプライズになりました。





ちょうど1年前、指宿白水館で竜王戦4連覇を果たした藤井六冠。今年の竜王戦七番勝負でも指宿白水館で第6局が予定されていましたが、藤井六冠は第4局まで4連勝し5連覇を達成。「永世竜王」の資格を獲得しました。指宿での対局は幻となったものの、楽しみにしていたファンの思いに応えようと、今回祝賀会に駆け付けたのです。（藤井聡太六冠）「鹿児島には何度も対局で伺ってそのときも熱烈な歓迎を頂いてきたが、さらに盛大に歓迎をいただいて大変うれしく感じている」9日夜に開かれる祝賀会には抽選で選ばれた約130人が参加し藤井永世竜王の誕生を祝います。（藤井聡太六冠）「対局ですとなかなかファンと交流をという機会が限られてしまうところがありますが今回は祝賀会というかたちですので私自身もこの機会を存分に楽しめればなと思っています」特急「指宿のたまて箱」で指宿市へ向かった藤井六冠。10日は市内の小学校で子どもたちとの交流も予定されています。