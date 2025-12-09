¡Ú¥µ¥Ã¥«ー¡Ã¥¢¥ë¥Ó¡Û¿·´ÆÆÄ¤ËÁ¥±ÛÍ¥Â¢»á¡Ö²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¥Áー¥àºÆ·ú¡õJ1Éüµ¢¤Ø·è°Õ¡Ú¿·³ã¡Û
¿·¤·¤¤»Ø´ø´±¤¬½¢Ç¤¡¢J1Éüµ¢¤Ø°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÎÁ¥±ÛÍ¥Â¢¿·´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀï¤¦»Ñ¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¥Áー¥àºÆ·ú¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã Á¥±ÛÍ¥Â¢¿·´ÆÆÄ
¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£Íè¥·ー¥º¥ó¤«¤é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Á¥±ÛÍ¥Â¢¤Ç¤¹¡£¡×
Á¥±Û¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î48ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÄ¹¿È¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤È¤·¤Æ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ä¾ÅÆî¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£2002Ç¯¤«¤é5¥·ー¥º¥ó ¥¢¥ë¥Ó¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢½é¤ÎJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯¤ÏU－20ÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ØÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ï11·î¤Ë¼õ¤±¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã Á¥±ÛÍ¥Â¢¿·´ÆÆÄ
¡Ö¥¢¥ë¥Ó¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¡¦¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç·è¤á¤¿¡£¡×
º£¥·ー¥º¥ó¥êー¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢J2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ó¡£
¥Áー¥àºÆ·ú¤ØÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«ーÁü¤Ï－
¢£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã Á¥±ÛÍ¥Â¢¿·´ÆÆÄ
¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀï¤¦»Ñ¤ä¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀäÂÐ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤òÅÚÂæ¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¶¦¤ËÍè¥·ー¥º¥ó¤ØÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã Á¥±ÛÍ¥Â¢¿·´ÆÆÄ
¡Ö¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¥Áー¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
¥Áー¥à¤Ï¡¢1·î¾å½Ü¤Î³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã Á¥±ÛÍ¥Â¢¿·´ÆÆÄ
