コメの価格が高止まりするなど、食料品の高騰対策として政府が進めている「おこめ券」の配布。国からの交付金の使い道が各自治体に委ねられる中「おこめ券」の配布を疑問視する自治体が全国的に増えています。石川県内においても、自治体の判断が分かれる状況が明らかになりました。

野々市市が県内で初めて「おこめ券」配布を表明

9日に開かれた野々市市議会の一般質問で、粟貴章 野々市市長は物価高対策として「野々市家庭応援おこめ券配布事業」を追加で提案しました。これは、住民登録のある市民全員を対象に、一人当たり4,400円相当のおこめ券を配布するという内容で、県内では初めて野々市市が「おこめ券」の配布を表明しました。

「500円券で実質440円」効率の悪さが自治体の判断を左右

政府は新たな経済対策として自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」の拡充を決め、「おこめ券」の配布を推奨していますが、躊躇する自治体も多くあります。一般に販売されているおこめ券は1枚500円ですが実際に利用できる金額は経費を差し引いた440円で効率が悪いというのが配布に踏み出せない理由です。

野々市市 木谷直子 市議「市民の感覚では440円分の商品に500円を支払うのは考えられない。他のポイントとか現金給付に比べても最もコストがかからない事業と言えるのか」

野々市市 粟貴章 市長「早く対応する必要性も強く認識していて、おこめ券を配布する事業が結果としてスピード感と事務負担等のコストを勘案しても最適」

野々市市 木谷直子 市議「最近になって（来年）9月までの使用期限を設ける方針となったため、使用期限を記載してあるおこめ券を新しく印刷することになった。（配布時期は）いつ頃になるのか即効性のある物価高対策ができるのか非常に不安」

野々市市 粟貴章 市長「政府もおこめ券を推奨している以上、早く対応していただけるように強く要望してまいりたい」

市民の声「貰えるのはありがたいが、現金やPayPayなら…」

野々市市民「物価高やからね、助かります。本当言ったら現金やと良いけどね」

「貰えるのはありがたいですね。Paypayとかだったら、何にでも使えると思うんですけどね」

「スーパーとか行って、他の商品が買えるなら、使い道がありますけどね。お米だけだったら…この辺は農業やってるひとばっかりなので、有難いっていう人は半分おるかな？」

金沢市民「おこめ券で解消するってことではなくて、根本的に農家さんとか、そっちの方に目を向ける方がいいんじゃないかと思いますけどね、政府が」

野々市市では市民から「おこめ券」の配布を歓迎する声が多くありましたが金沢市では懐疑的な意見も聞かれました。

石川県内では野々市市以外の4市町で「配布しない」と決定

県内の自治体の判断について取材したところ「おこめ券」の配布を表明したのは野々市市のみでした。

一方、「配布しない」と決めたのは輪島市、宝達志水町、小松市、川北町の4つの市町。残りの自治体は現在、検討中としています。

配布しない理由について小松市は稲作農家が多く、米への支援は市の状況に合わないとし、消費者に幅広い選択肢を与えられる商品券がいいと判断しました。また、輪島市はおこめ券を使用できる店舗が少ないとして配布を見送っています。

「おこめ券」を配布するにせよ、別の支援策で対応するにせよ、家計を助ける物価高対策にはスピード感が求められます。