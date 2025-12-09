9日朝、鹿児島市で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に1人で住む90歳の女性と現在、連絡が取れていないということです。



こちらは、出火直後の映像です。オレンジ色の炎が燃え上がっています。火事があったのは、鹿児島市桜ヶ丘の住宅です。消防によりますと、9日午前8時半ごろ「家の中から黒煙が出ている」と近所の人から消防に通報がありました。発生直後は、鹿児島市中山や紫原でも黒煙を確認することができました。





（仁田尾美菜アナウンサー）「火事があった場所から50メートルほど先まで規制線が張られている。強くはないが風も感じる」（近隣住民）「炎が家の外に出始めてあっという間に家が炎に包まれた。2階の倍くらいの高さまで炎があがっていた」（近隣住民）「赤い炎が見えているときには、パンパンとはじけるような音がしていて、黒い煙がすごかった」火は約2時間半後に消し止められましたが、峯元 清子さん(90)の木造2階建ての住宅1棟を全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。峯元さんは、この家に1人で暮らしていて、現在、連絡が取れていないということです。複数の近隣の住民によりますと峯元さんは、目が不自由だということです。警察が遺体の身元の確認を進めています。