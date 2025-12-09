2025年12月10日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月10日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
気持ちが人に伝わりにくい日。別の視点から語ってみて。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
面倒な作業を押し付けられそう……。今日は静かに耐えること。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人付き合いが重荷になりそう。今日は単独行動がおすすめ。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
社会的地位のある人物とお近づきになるかも。でも自慢はNG。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
感情的になって周囲と衝突しがち。冷静さをキープして。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
意欲が低下気味。無理せず休養につとめればすぐに回復できるはず。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
周りに合わせてお金を使うとピンチ！ 気持ちを引き締めて。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
友達から教わることが多い日。よき友人選びがポイントに。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ノリの軽さで周囲に愛される日。軽い冗談で和ませて。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
これまでのトラブルが収束し、明るい気分で過ごせそう。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
新しいチャレンジにツキあり。スポーツ、趣味、何でもOK！
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
楽しいことが目白押し。ただしお金は計画的に使うこと。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)