園児たちが人力車で街中をめぐる体験イベントが9日、金沢市で行われました。

クリスマス仕様に彩られた人力車を引いているのはサンタクロースです。

金沢市のひがしやまこども園に登場した人力車は、トナカイだけではなくサンタクロースも車を引いています。

この体験イベントは観光人力車を運営する「浪漫屋」が毎年行っていて、この日は26人の園児が乗車し市内を巡りました。

人力車はクリスマス仕様に

質問「サンタさんにおもちゃ、お願いした？」

園児「もう決まってる、ガンダムのプラモデル」

園児「トナカイさん、うちね、キミとアイドルプリキュア♪のカメラもらう」

人力車は子どもたちのためにクリスマスの飾りがつけられた特別仕様です。

人力車の後は園児にお菓子のプレゼント

園児らは青空のもと鈴を鳴らしながら人力車を楽しんでいました。

園児「楽しかった、全部」「走りながらお話とかきいてくれたところがすごい楽しかった」

人力車浪漫屋・千田健人店長「子どもたちの笑顔と元気な声で僕らも元気もらえる。近所を走らせてもらって日々営業しているので地域に貢献できればと」

乗車後にはお菓子のプレゼントを受け取った子どもたち。一足早いクリスマス気分を満喫したようです。