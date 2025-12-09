梨花、イケメン息子の最新ショット公開！ フランスでのプライベートショット「イケメン君」「素敵」
モデルの梨花さんは12月8日、自身のInstagramを更新。フランス・パリで撮影したと思われる息子のプライベートショットを公開し、注目を集めています。
【写真】梨花、イケメン息子の近影
コメント欄では、「我が家にも、それを伝えたいおんなじような男子がおります」「わが家でも想像出来てしまった」と共感する声や、「いつも素敵」「イケメン君」と称賛の声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
観戦に夢中な息子梨花さんは「パリでの思い出が、チャンピオンズリーグ観戦だけにならないことを心から願っています」と英語でつづり、1枚の写真を掲載しました。パーカーのフードを被り、スマートフォンを触っている息子が写っています。顔は写っていませんが、おしゃれな印象です。
息子とのやりとりを公開同日の別投稿にて、パリでの様子を動画でも公開していた梨花さん。息子に抱き着く梨花さんの姿が収められています。梨花さんは息子について、「最後ハートはつくってくれなかった」とコメントし、ファンからは「13歳の我が息子も同じ反応だと思います ギューされて、恥ずかしいけど嬉しいはずです」との声が寄せられました。
