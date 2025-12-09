

「RMX VD／X アイアン Steady Version」

ヤマハは、大慣性モーメントによる方向安定性と短尺シャフトによるミート率向上を実現する「RMX VD／X アイアン」の特別仕様モデル「RMX VD／X アイアン Steady Version」を「ヤマハ ゴルフオンラインストア」限定で12月12日に発売する。

今回発売する「RMX VD／X アイアン Steady Version」は、現行のアイアンで最大級の4000g・cm2の大慣性モーメントに加え、低重心化によるボール初速アップ、さらに独自の図心リブ構造に薄肉フェースで飛距離性能を最大化した「RMX VD／X アイアン」の特別仕様モデルとなっている。各番手のクラブ長さを通常モデルから1インチ短尺化したことで、平均飛距離は若干低下（同社調べ）するものの、振り切れて芯にミートしやすくなるため、通常モデルよってミスショットを約30％低減（同社調べ）する。また、既発売の「RMX VD／M ドライバー Steady Version TENSEI TR」「RMX VD FW Steady Version」「RMX VD UT Steady Version」とあわせて、同社の短尺ゴルフクラブによるクラブセッティングが可能となる。

販売は「ヤマハ ゴルフオンラインストア」限定となる。

［小売価格］4万9500円〜5万9400円（税込）

［発売日］12月12日（金）

ヤマハ＝https://jp.yamaha.com