ナリス化粧品は、ドラッグストア・量販店流通で展開するナリスアップブランドから発売している日焼け止め「by365（バイサンロクゴ）パウダリーUVクリーム」の2品について、来年2月10日からリニューアルし、全国のドラッグストア・量販店・バラエティショップ（一部店舗を除く）とAmazonなどのオンラインショップで発売する。





「by365 パウダリーUVクリーム」は、昨年2月の発売以降、その独自のテクスチャーがユーザーに受け入れられて売上を伸ばし、今年2月には、同様のテクスチャーで肌色をトーンアップさせる追加品「by365 パウダリーUVクリーム トーンアップ」を発売。2品の累計販売個数は148万個を超えている（2025年11月末現在）。企画開発当初の設定に比べ多くのユーザーに使用されるアイテムへと成長したため、ユーザーからのニーズも多数届くようになった。最も多い声は、まるで塗ったことを忘れるかのようなサラサラのテクスチャーの快適さに対する賞賛だったが、一部では「香りがない方が良い」という声もあった。同社では、日焼け止めは以前のように夏場や日射しの強い季節・シチュエーションにのみ使用するアイテムではなく、季節を問わずスキンケアをするように使用したいというニーズを捉えていたため、より多くの人が快適に使用できることを目的に、「リネンの香り」を廃番とし、無香料タイプにリニューアルすることにした。無香料に変更するにあたり、「by365 パウダリーUVクリーム トーンアップ」についても併せてパッケージ変更と価格改定を行う。「by365 パウダリーUVクリーム トーンアップ」は、今年2月の発売当初から無香料の処方で発売していたため、中身の変更はないとのこと。



「by365 パウダリーUVクリーム トーンアップ」

「by365 パウダリーUVクリーム」は、独時のテクスチャーの快適性によって日本デザイン振興会が選定するグッドデザイン賞を受賞した。今回、無香料に改良することで紫外線カットをしたい多くの人にとってより快適で使い易いアイテムになることを期待している。

吸水ポリマーを化粧品に応用し、塗布時の水のような感触とサラリとした仕上がりを両立した点が高く評価された。日焼け止めはべたつきや塗り直しのしづらさが不満として挙げられ、日常使用を妨げる原因となってきた。育児経験から得た着想をもとに、吸水ポリマーを配合した独自のテクスチャーを開発することで、快適な使い心地とともに、一年を通じて使われる日焼け止めとして市場の可能性を広げることが期待される。新しい発想と処方技術が、日常的なスキンケア体験を刷新するデザインとなっている。

［小売価格］

by365（バイサンロクゴ）パウダリーUVクリーム：1089円

by365 パウダリーUVクリーム トーンアップ：1089円

（すべて税込）

［発売日］2026年2月10日（火）

ナリス化粧品＝https://www.naris.co.jp