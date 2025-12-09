カバヤ食品は、人気インフルエンサーりちさん監修のSNS映えするキュートなグミ「もちふわホイップ」を12月11日から全国のセブン−イレブンで先行発売する。

「もちふわホイップ」は、菓子・グミ界隈で小中高生からの人気が高いインフルエンサーで「日本グミ協会」のZ支部長も務めるりちさんが監修した、ホイップクリームのような見た目がかわいらしいパステルカラーのグミで、「りち」らしいキュートな世界観を表現した。

色・形・食感・フレーバーのバリエーションが豊富なグミは、SNSでのコンテンツ発信・拡散がされやすい特性がある中で、同製品はSNS上のトレンドに敏感なグミユーザーがグミの魅力を発信したくなるように、グミを食べて楽しむだけでなく、飲み物やスイーツのデコレーションとしても楽しめるようにデザインされている。

同社は今後もグミならではの楽しさや魅力をさらに広く届けていく考え。

「もちふわホイップ」は、「もちふわ」の食感とかわいらしい色の実現に、生地に空気を多く含ませる「エアレーション製法」を採用した。フレーバーはいちご味、ソーダ味、ヨーグルト味の3種アソートになっている。りちさんのシンボルであるリボン型、うさぎ型、ハート型のレア型が出るかもしれないという。

［小売価格］298円（税別）

※店舗によって価格が異なる場合がある

［発売日］12月11日（木）

カバヤ食品＝https://www.kabaya.co.jp