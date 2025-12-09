サルゴリラ・児玉、日産“人気ミニバン”納車を報告 走行1.8万キロ“極上車”にこだわりのカスタム「ワクワクが止まりません」
『キングオブコント2023』王者のサルゴリラ・児玉智洋（46）が、9日までに更新された「スーパーオートバックス大宮バイパス」のインスタグラムに登場。人気ミニバンが納車されたことを伝えた。
【写真】洗練されたデザインがカッコイイ…新型日産『セレナ』
同アカウントでは「#サルゴリラ児玉 さんの納車式 本日の納車式の模様」と報告し、「国産ミニバンの、#日産セレナ」と紹介。
続けて「ファミリーに人気の、#セレナ を、カスタムしてオールペイントへ。児玉さん拘りのカラーは、トヨタFJクルーザー2025モデルのベージュ（4V6）へ。ツートンの下回りの色は、トヨタの黒（202）と、S店長チョイスでつや消しブラック塗装の合計3色によるカラーへ全て塗装しました」「#C27セレナ のハイウェイスターには珍しいRV車ぽいカラーに、16インチのMKW製 MK-46グロスブラックホイールと、ホワイトレターのゴツゴツしたタイヤの組み合わせが、カッコいい 仕上げは、最新のCMで話題の #キーパーコーティングDIA IIで、テロテロピカピカに仕上げました。新車以上の輝き」とカスタムの内容を伝えた。
同車は「2016年式の前期モデルですが…なんと！まだ、18,500kmの極上車」「しかも、当時メーカーオプションの「プレミアムインテリア」仕様でシートも車内がベージュ色モデル。低走行・修理歴無しでこの色車内色の中古車を探すのが、1番苦労しました。笑」と車の状態も伝えた。
そして「もちろん、#サルゴリラ赤羽 さんと同じ『KING of CARエンブレム』も装着！笑 ※世界に2人だけのオリジナルエンブレムです」と特別装備が施されたことを伝え、「#キングオブコント王者 に相応しい、オリジナルオールペイントで、ピッカピカのセレナ。拘りのカスタムは、又、ご紹介致します」「恒例の納車祈願後は、レザーシートを拭き拭きしました！お買い上げありがとう御座いました」と報告した。
この投稿に続いて、児玉自身も自身のXで納車を報告。「無事に納車式終わりました！！ワクワクが止まりません。。めっちゃカスタムしてもらいました！スーパーオートバックス大宮バイパスさん、ありがとうございます！！」とつづった。
