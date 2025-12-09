ふわっとした可愛さに夢中♡【俳優・永瀬莉子】の“冬事情”をのぞき見！
圧倒的な透明感とお芝居に対する姿勢が魅力の、注目俳優・永瀬莉子さんがRayに登場！今回は、そんな永瀬さんの「冬の過ごし方」をご紹介。少し特別な“冬キブン”をめいっぱい楽しむための、ビューティーとおしゃれのこだわりをお届けします♡
永瀬莉子の冬キブン
芯の強さと透明感、そして等身大の魅力♡
そのすべてをあわせもつ永瀬莉子さんの“冬”をちょっとだけのぞき見。
ピュアなホワイトに包まれた、まるでネコのようにキュートなルックスにもどうぞ沼ってください。
Topic 冬とビューティー
「乾燥肌なので、スキンケアは365日保湿メインで頑張っています。洗顔後は導入美容液→化粧水→美容液→乳液→クリームの順でお手入れし、体にも保湿に特化したボディクリームをたっぷりと塗っています。
メイクは、まつ毛がポイントで、ビューラーでまつ毛を上げるのにはこだわりを持っています（笑）。
今年の冬は、ツヤ感のあるメイクをしたくて、アイシャドウも細かいラメを使いたいです。角度によってキラッとするのってすごく可愛いなと思います。
ふだんは抜け感のある色が好きなんですけど、冬はブラウン系も気になっています。リップも大好きなので、目元にあわせたブラウンレッドを使いたいです！
メイクはバランスがすごく大事だから、うまく引き算と足し算ができたらいいなと思います」
Topic 冬とファッション
「冬のお洋服って、いつも暗い色を選びがちなので今年はカラーものに挑戦したいです。
例えば、バーガンディーとか♡ あとはコーデュロイみたいなあたたかみのある素材も、コーデに遊びが出るのでいいなぁと思います。
ちなみに今、いちばん欲しいアイテムはフラットシューズ！真っ赤なバレエシューズに白いソックスをあわせてはきたいですね。
カジュアルなスタイルに女性らしいアイテムをプラスしてミックスするのは一年中通して好きです」
ドラマ特区『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』
12月11日より毎週木曜放送
過去の出来事をきっかけに、人との関わりにトラウマを持ち、深く関わることを避けてきた大学生・空野かける（藤原大祐）は、目の見えない少女・冬月小春（永瀬莉子）と出会い、小春の夢を叶えるために動き始めるーーー。
楽しむことを諦めてきた男子大学生が、強く生きる少女に恋をする切ない純愛ラブストーリー。
永瀬莉子
ながせ・りこ●2002年8月13日生まれ、広島県出身。“ミスセブンティーン2018”に選ばれ、モデルデビュー。2019年にはドラマ『ココア』で本格的に俳優業を開始。
2026年2月には、坂元裕二作の舞台『またここか』に出演予定。活躍の場を広げ続ける注目の若手俳優♡
