ふわっとした可愛さに夢中♡【俳優・永瀬莉子】の“冬事情”をのぞき見！

圧倒的な透明感とお芝居に対する姿勢が魅力の、注目俳優・永瀬莉子さんがRayに登場！今回は、そんな永瀬さんの「冬の過ごし方」をご紹介。少し特別な“冬キブン”をめいっぱい楽しむための、ビューティーとおしゃれのこだわりをお届けします♡

ピュアなホワイトに包まれた、まるでネコのようにキュートなルックスにもどうぞ沼ってください。

そのすべてをあわせもつ永瀬莉子さんの“冬”をちょっとだけのぞき見。

Topic 冬とビューティー

「乾燥肌なので、スキンケアは365日保湿メインで頑張っています。洗顔後は導入美容液→化粧水→美容液→乳液→クリームの順でお手入れし、体にも保湿に特化したボディクリームをたっぷりと塗っています。

メイクは、まつ毛がポイントで、ビューラーでまつ毛を上げるのにはこだわりを持っています（笑）。

今年の冬は、ツヤ感のあるメイクをしたくて、アイシャドウも細かいラメを使いたいです。角度によってキラッとするのってすごく可愛いなと思います。

ふだんは抜け感のある色が好きなんですけど、冬はブラウン系も気になっています。リップも大好きなので、目元にあわせたブラウンレッドを使いたいです！

メイクはバランスがすごく大事だから、うまく引き算と足し算ができたらいいなと思います」