東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



9日は、朝からよく晴れて一日青空が広がりました。朝の冷え込みは強まり、最低気温は5℃を下回った所がほとんどとなりました。日中の最高気温は15℃ほどで、日なたでは日差しの暖かさを感じられました。



これからの天気です。10日も朝からよく晴れて一日天気の崩れはありません。厚手の物もよく乾く洗濯日和となりそうです。朝は9日朝と同じくらい冷え込み、最低気温は内陸部を中心に0℃に迫るほど下がる見込みです。日中の最高気温は15℃ほどと、9日と同じような服装で過ごせるでしょう。





続いて週間予報です。木曜日は雲が広がり、雨が降る時間帯もありそうです。金曜日はいったん天気が回復し日差しも戻る見込みですが、土日は再び傘の出番となりそうです。日中の最高気温は、雨を境に徐々に下がり、15℃を下回る日が増える見通しです。さて、先週は福岡の12月は初物づくしだったという話をしました。そのうち、初霜と初氷は去年いっぱいで観測終了、初雪は去年から機械による自動観測となりましたが、唯一、これまでと変わらない観測が続いているのが初冠雪です。平年日も12月10日となっています。そもそも初冠雪とは、あらかじめ決められた山、福岡では脊振山の山頂に雪が初めて積もることをいいます。ただ、初冠雪には目視観測ならではの決まり事がたくさんあるんです。そこで9日のお天気メモはこちら、「初冠雪となる？ならない？目視観測ならではのルールとは」です。問題です。朝、山頂に雪が積もっているというお知らせを受けました。そこで昼頃に観測をしましたが、すでに雪が解けてしまっていました。この場合は初冠雪となるのでしょうか。答えは、初冠雪とはなりません。あくまで、気象台の職員が山頂に雪があることを観測しない限り、初冠雪の発表はありません。次の問題です。平地でも雪が降っている時に山を見ると雲に覆われてしまっていた場合、初冠雪となる、ならない、どちらでしょうか。正解は、初冠雪とはなりません。目視観測が前提なので、目で確認することができない場合、どんなに山頂に雪がある確率が高くても初冠雪の発表はありません。初冠雪は目視観測ならではのルールが様々あります。今年の初冠雪はいつになるのか注目したいですね。