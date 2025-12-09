¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Èº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
11·î21Æü¡¢2027Ç¯Á°´ü¤ÎNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î·Ù»¡´±¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¤À¡£µÓËÜ¤Ï½é¤ÎÄ«¥É¥é¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¡£¡Ø¤ªµ¢¤ê¥â¥Í¡Ù¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÈÄ«¥É¥é¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
·Ù»¡´±¤ò±é¤¸¤ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö·Ù»¡¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢11·î28Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¤ÎÆâÅÄ±Ñ¼£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦²Æ´õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²Æ´õ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á´Þ¤á¤Æ¶¯¤¤å«¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¿Ëà·Ã¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æ´õ¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£³ÊÆ®²È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Â¿Ëà·Ã¤¬¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ß¤Ç²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î³¤¤«¤é¥É¥é¥Ã¥°¤Î¸µÄù¤á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Æó¿Í¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç°Ç¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤äÉÏº¤¡¢Éé¤ÎÏ¢º¿¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëËÜºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌò¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢ÂÎ½Å¤ò7¥¥íÁýÎÌ¤µ¤»¡¢¸«»ö¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤äÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÎý½¬¤Î¤¢¤È¤Ëµß¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¦±é¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿
¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê»þ¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡È¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ëµß¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ø°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¹¤´¤¯»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢³ÊÆ®²È¤ÎÂ¿Ëà·Ã¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤¢¤È¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëÂ¿Ëà·Ã¤È¶¯¤¤å«¤òËÂ¤°²Æ´õ¤ò±é¤¸¤¿ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ß¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿³¤¤ò±é¤¸¤¿º´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Ï¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê°Ê²¼¡¢¿¹ÅÄ¡Ë¡§¡ÖºÇ½é¤ËËÌÀî¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤ªåºÎï¤ÊÊý¡Ä¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤ÊÂè°ì°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¡£¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¡ØµÙ¤á¤Æ¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÂÎ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤Î¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ò¤È¸À¤¬ËÜÅö¤Ë¿´¤Ë¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÀî¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç ¡¢Â¿Ëà·Ã¤È¤·¤Æ¼«Á³¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤µ¤ó¤â¡¢Í¥¤·¤µ¤ä¿´¸¯¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Êý¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿Ëà·Ã¤È³¤¤Î´Ø·¸¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÍ§Ã£¤äÎø°¦¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡¢¡È¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë´Ø·¸¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î´Ø·¸À¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤Î¶ì¤·¤µ¤â¡¢Â¿Ëà·Ã¤Î²áµî¤â´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¡ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡Øµß¤ï¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¿Ëà·Ã¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¤¹¤´¤¯¸ÉÆÈ¤Ç¡¢¿´¤¬´¥¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄË¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Â¿Ëà·Ã¤È¤·¤ÆÎ©¤Ä¤È¤¡¢¼«Á³¤È¡È´¥¤¤¤¿¿´¡É¤ËÌá¤ì¤¿
Â¿Ëà·Ã¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë³ÊÆ®µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÉ÷Â¯¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó±é¤¸¤ë³¤¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é²ÈÄí´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º ¡¢¿Æ¤«¤é¤Î°¦¾ð¤ò¼õ¤±¤º¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¿´¤¬´¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿¹ÅÄ¡§¡ÖºÇ½é¤ËÆâÅÄ´ÆÆÄ¤«¤éÂ¿Ëà·Ã¤Ï¡Ø¿´¤¬´¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ØÃËÀ¤Î»ÅÁð¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌòºî¤ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿©¤ÙÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤ò¾¯¤·¥¬¥Ë¸Ô¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¸ª¤òÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¹½¤¨¤ëÊÊ¤â¡¢³ÊÆ®µ»¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡ÈÊÊ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áö¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÊÊ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤ÄÂ¿Ëà·Ã¤È¤·¤ÆÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¡È´¥¤¤¤¿¿´¡É¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°ÊÔ¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Î¤Õ¤êÉý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡ÖØá°Í·¿¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë½ê°Ê¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ÎÌò¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¿¹ÅÄ¡§¡Ö»ä¤Ï¡È¤º¤Ã¤ÈÌò¤Ç¤¤¤ë¡É¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ìò¤ò°ìÅÙÄÏ¤á¤ë¤È¡¢»£±Æ¤Î¸½¾ì¤Ç°áÁõ¤òÃå¤¿¤ê¡¢Â¿Ëà·Ã¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤ÁÊý¤äÊâ¤Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤Î¡ÈÆþ¤êÄ¾¤¹´¶¤¸¡É¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¡¢Â¿Ëà·Ã¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Î¡ÈÈâ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÆ°¤¤äÎ©¤ÁÊý¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï³ÊÆ®µ»¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÂÎ¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉ¹±ð¡×¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤òÀ¸¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿
¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÉ¹¾å¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØÉ¹±ð¡Ù¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ê¥¹¥±¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¹ÅÄ¡§¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤Ï4ºÐ¤«¤é9Ç¯¤Û¤É½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï°áÁõ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¸å¤«¤éÊì¤¬½¬¤ï¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¸·¤·¤µ¤âÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¦¤ï¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ä¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï°ìÅÙ¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢Âç²ñ¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÍÙ¤ë»þ´Ö¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éº£²ó¡¢¡ØÉ¹±ð¡Ù¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤Ë´Ø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤ä¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¡¹³è¤«¤»¤ë¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤È²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¾ì¤¬Íè¤¿¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢³ÊÆ®µ»¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤³¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¤Î¤¢¤Î´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡×
Â¿Ëà·Ã¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¿´¤¬´¥¤¤¤Æ¡×¤¤¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»°Ê³°¤Î¤Ê¤Ë¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ´õ¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤³¤Î²ÈÂ²¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¤Ç¤Ï¿¹ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤Ï²¿¤«¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¿¹ÅÄ¡§¡Ö¡È¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡É¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤âÍ§Ã£¤â¥Ú¥Ã¥È¤â¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
ÃÒ¤òË¾¤à¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤µ¤È¡×¤ÈÆÉ¤à¡£¡ÖÃÒ¡×¤ÏÊ©¶µ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¿¼¤¤Æ¶»¡¤äÍý²ò¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ô¶µ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤â¤Î¤ÎÆ»Íý¤òÃÎ¤ê¡¢Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò²¼¤¹Ç½ÎÏ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤âÍ§Ã£¤â¥Ú¥Ã¥È¤â¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¤Æ¶»¡¤ò¤â¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¼Ò²ñ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¡¢±é¤¸¤ë¿Í¤½¤Î¤â¤Î¤òÌò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Ù¤¯¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¡¢¡ÖØá°Í¡×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê¤â¤ê¤¿¡¦¤ß¤µ¤È¡Ë
1996Ç¯9·î13Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡ØÁ´Íç´ÆÆÄ¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ÇÂè24²ó¡Ö³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×2019¡×¥¢¥¸¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖNew Comer¾Þ(ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ)¡×¼õ¾Þ¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡Ê2021¡Ë¡Øºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷¡Ù¡Ê2022¡¢2024¡Ë¡ØÀã¹ñ¡Ù¡Ê2022¡Ë¡¢¡ØºÇ¹â¤Î¶µ»Õ¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ê2024¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ê¤É½Ð±éºîÂ¿¿ô¡£2027Ç¯Á°´ü¤ÎNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃµ»¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡£
¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù
¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Æó¿Í¤Î»Ò¶¡¤òÊú¤¨¤ÆÅìµþ¤ØÆ¨¤²¤Æ¤¤¿²Æ´õ¤Ï¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÉ¬»à¤ËÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÀÆü¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤µ¤¨º¤¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Ìë¤Î³¹¤Ç¶öÁ³¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÌ©Çä¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¤é¤â¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê²Æ´õ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë³ÊÆ®²È¡¦Â¿Ëà·Ã¡£Ìë¤Î³¹¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤²Æ´õ¤ò¸«¤«¤Í¡¢¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥ÉÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Ìë¤Î³¹¤Ç¥É¥é¥Ã¥°¤òÇä¤ê»«¤¤¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ø¶¸¤¤½Ð¤¹¡½¡½¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Ê¸¡¿¿·Ä®¿¿µÝ¡ÊFRaUweb¡Ë
