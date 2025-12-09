【忍たま乱太郎】ラインアートが可愛い六年五年一年＆土井先生の懐中時計
『忍たま乱太郎』のラインアートの懐中時計が登場！ ポップでキュートなデザインを楽しもう。
☆キュートなラインアートが魅力の懐中時計をチェック！（写真12点）＞＞＞
『忍たま乱太郎』は、戦国時代を舞台に、乱太郎、きり丸、しんベヱの3人組を中心に描いた忍術学園の物語。生徒は、忍者のたまご『忍たま』。りっぱな忍者になるには、まだまだ遠い道のりだけど、忍たまたちの毎日は、明るく・楽しく・ゆかい、なのだ！
そんなゆかいな『忍たま乱太郎』デザインの懐中時計が、オリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて新登場！
六年生、一年生、五年生、土井半助の4デザインのラインアートが楽しめる。
ゴールドを基調に使いやすくリッチな印象の本体で、時計部分は白地の盤面に、キャラクターの豊かな表情をラインアートで表現。
6時の位置にカラーストーンを配置。裏蓋はキャラクターをイメージしたモチーフのデザインが施されている。
ストラップを付属した懐中時計となっているので、お好きなアイテムに付けてお楽しみいただける。
12月1日（月）より通販サイト「AMNIBUS」にて受注受け付けスタートしているので、ぜひチェックしてみてね。
（C）尼子騒兵衛／NHK・NEP
