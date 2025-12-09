世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の田中富広会長が辞任しました。一方、被害救済にあたる弁護団は「問題を改善させるものではない」と批判しました。

田中会長「私達の活動が一部の方々に深いご心痛を与えたことは決して軽視できません。改めてお詫びさせていただきます。申し訳ありませんでした」

9日の会見で旧統一教会の田中富広会長は、「いまも被害を訴える方がいることの道義的な立場」や「解散命令をめぐる東京高裁での審理が終結した区切り」などを理由に、辞任を決めたと説明しました。

そのうえで「謝罪の意を込めておわびをさせていただく」と述べ、献金被害を訴える元信者らに謝罪しました。

組織としての責任について問われると、「教団の会長としてのおわびだが、組織的責任をどこまで背負うかは裁判をしているので簡潔に述べることは難しい」と明言を避けました。

一方、教団による被害の救済にあたってきた弁護団は、このタイミングでの辞任について、「組織的な霊感商法などの問題について改善させるものではなく、何も区切りはついていない」などと批判しています。