あさぎり牛乳、冬限定いちごスイーツ登場！冬の味覚を楽しんで♡

静岡県富士宮市発の「あさぎり牛乳」が、2025年12月15日より冬限定のいちごスイーツを販売開始！冬の寒さを癒す、旬のいちごとあさぎり牛乳のコク深いミルクが織りなす贅沢な味わい。リッチミルクサンド〈いちご〉やあさぎりいちごミルクシューなど、どれも心温まる冬のご褒美スイーツです。販売は池袋、梅田、横浜など全国の人気店舗で行われます。冬の贅沢なひとときを「あさぎり牛乳」の限定スイーツで楽しんで♪

冬限定！いちごとミルクの絶品コラボ



冬の訪れと共に登場する「あさぎり牛乳」の冬限定スイーツは、静岡県産のいちごを使用した贅沢なフレーバー。

リッチミルクサンド〈いちご〉は、サクサクのバター香るサブレに、特製セミドライいちごとミルククリームをサンドした一品。

いちごの甘酸っぱさとミルクのまろやかさが絶妙にマッチし、まるで冬のご褒美のような美味しさです。

冬限定だからこその特別な味わい、ぜひこの機会に味わってみて。

心温まる冬のひととき、あさぎりいちごミルクシュー



阪神梅田本店限定販売の「あさぎりいちごミルクシュー」は、香ばしいクッキーシューの中に、静岡県産いちごジャムとミルククリームがたっぷり。

口に入れると、いちごの華やかさとあさぎり牛乳の優しいコクが広がり、心までほっこりと温まる味わいが広がります。

2日間の消費期限内に、ぜひ新鮮なうちに味わいたい逸品。冬の寒さを忘れるほど、幸せな気分にさせてくれるスイーツです。

販売店舗＆アクセス情報



「あさぎり牛乳」の冬限定いちごスイーツは、2025年12月15日から、全国の主要店舗で販売されます。

JR池袋駅 北改札前店、東京ギフトパレット、阪神梅田本店、横浜ジョイナス店で購入可能。特に阪神梅田本店限定の「あさぎりいちごミルクシュー」は、他では味わえない特別な一品。

各店舗の営業時間や販売開始日をチェックして、ぜひお早めに足を運んでください。冬の季節にぴったりなスイーツをお見逃しなく！

冬限定スイーツで贅沢なひとときを



冬の寒さをしっかりと感じる季節にぴったりな、「あさぎり牛乳」の限定スイーツ。静岡県産いちごとあさぎり牛乳の濃厚なミルクが織りなす贅沢な味わいで、心も体も温まります。

リッチミルクサンド〈いちご〉やあさぎりいちごミルクシューなど、どれも一度は味わいたいスイーツばかり。限定販売店舗での購入が可能なので、ぜひこの冬の特別なひとときに味わってください♪