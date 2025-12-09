完璧と謳われたNC30よりロードゴーイングなレーシーさが人気だった初のプロアームモデル！

1982年、ホンダのV型4気筒戦略がVF400Fで400ccクラスでもスタート。

初の市販V4をスタートしたVF750系に続き、当初は高次元なメカニズムのジェントル・スポーツのイメージで、まさかレースを完全制覇してしまう異次元パフォーマンスなど想像すらされていなかった。

しかしレース参戦が本格化すると1986年のVFR400R（NC21）で他を引き離すパフォーマンスを見せつけ一躍最強戦闘機ぶりをアピールしたのだ。

FoeceV4、自信満々のキャッチコピーと共にVFR400R（NC21）のポテンシャルは並外れて高く、2気筒と同じ幅のナロウなV4とスリムなツインチューブフレームによるリーンなど運動性の鋭さで圧倒していた。

V4エンジンはスムーズな360°クランクから、レースで得た路面を刻むようにグリップする、トラクションのレスポンスが良い180°クランクに変更、また動弁系はロッカーアームをピロボール支持のエンドアジャスト式として慣性質量の低減と吸入ポートをストレート化に貢献、そして最大のインパクトは高回転化でも超正確にバルブタイミングを刻むカムギヤトレインとしたのだ。

その手のつけられない強さに、ホンダは1987年にまさかのダメ押しフィーチャーを突っ込んだ。スイングアームを1本で片支持するプロアームだ。

耐久レースのタイヤ交換で、センターロックの後輪は圧倒的に優位。

このHRCワークスマシン専用と思われていたのを、何と400ccの国内向けモデルに初搭載するとは……世界中が驚いたのはいうまでもない。

55mm×42mmの399ccから59PS/12,500rpmと4.0kgm/10,000rpmと自主規制上限スペックだが、そのレスポンスと高回転時のダッシュ力、さらには旋回中のトラクションをグングン高めていくトルクの強さは600cc並み……直４は完全に突き放され後塵を浴びるハメに陥った。

これには180°クランク採用によって、左右のVツインでエキゾーストをまとめ、その後に１本へ集合させる複雑な取り回しとサブチャンバーを介する構成にみられる、2ストロークのチャンバー開発並みに試行錯誤を繰り返した成果が大きく寄与。

吸気ポートのストレート化もさらに形状を変化させ、バルブ径を0.5mm拡大しステムもφ5→φ4へ細軸化、バルブシートの内径まで1mmアップして吸気通路を大きくする徹底チューン。

カムギヤもV4となると直４と違い2組みの駆動メカニズムを搭載しなければならないが、ホンダは精密なバルブタイミングを刻むためのバックラッシュをゼロにする2枚の位相した歯で組んだ状態をカセットに収める方式を開発、この高度なメカニズムをプロアーム化したNC24ではギヤ歯を抵抗を減じてカム駆動のトルク変動を抑えるという、まさにカムギヤ経験を積み上げたノウハウを反映。

プロスペック……そんなキャッチコピーも大袈裟ではなかった。

フレームもRVFワークスマシン譲りのアルミツインチューブ。メインは28×60mmの内側にリブが入った目の字断面、VF400Fのパイプフレームと比べると捩り剛性で2倍、横剛性で4倍という大幅な剛性アップで、しかも4kgもの軽量化。そこに剛性では比較にならない片持ちのプロアームを組み合わせたのだ。

ただでさえ独走で突き進むVFR400Rを、NC24はとてつもない高みへ引き上げた。

400ccスポーツというと、ヨーロッパでは一部の免許制や保険規制でメリットのある地域を除き、まず販売されないのが通常だが、NC24は既に市販レーサーと変わらないマニアックな仕様のため、ヨットが浮かぶ英国向けのように少数だがカタログに載ったのだ。

何せリッターあたり10kgmの、超強烈トルクと、乾燥で164kgの車重はインパクトだった。因みに輸出仕様は63PS/12,500rpm。

さらには世界で勝ち続けるHRCワークスマシンが纏った、スポンサーのロスマンズカラーのスペシャルバージョンも登場、V4パフォーマンスも磨きがかかり、トルキーで旋回加速でグイグイ曲がる、最強400の座を確かなモノとしていた。

とはいえ、ライバルのインライン4気筒勢も必死で追いすがり、その差を縮めようと急ピッチで開発、迎え撃つホンダも手を緩めず進化を遂げ、1989年からはその名もNC30という実質市販レーサー然としてスペシャルマシン、VFR750Rの形式名RC30に倣い二眼ヘッドライトから全体をほぼ瓜二つのフォルムとした最強マシンをリリースする。

それはまさに非の打ちドコロがない、量産する市販車には思えないクオリティだったが、乗れば誰も追いつけない圧勝マシンとわかっていても、どこかロードゴーイングのスーパースポーツらしさを残したNC24の人気には追いつかなかった。

バイクとはそういう乗り物……つくづくそう思わせるライダー心理を象徴する流れだったのが忘れられない。

