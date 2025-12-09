岐阜県高山市の文化施設、県が示した休館の方針に、抗議の声です。

【写真を見る】来年9月末に休館の県の方針に…利用者らが説明不十分として抗議 撤回など求める 岐阜･高山市の｢飛騨･世界生活文化センター｣

2001年にオープンした高山市の複合文化施設「飛騨・世界生活文化センター」は、これまで展示会や音楽イベントなど飛騨地域の文化を支える大型施設として地元に親しまれてきました。

しかし11月、所有者の岐阜県は利用者がピークの頃の半分程度に落ち込んだことなどを理由に、来年9月末で休館にする方針を示しました。





利用者ら「子どもたちの活動の拠点がなくなっていいのか」

今後は民間事業者などから新たな施設活用のアイデアを募り、再来年度からの運営再開を目指します。

9日、施設の休館に反対を唱える利用者らが飛騨総合庁舎を訪れ、県民へのヒアリングや説明が不十分だとして県に抗議し、方針の撤回などを求めました。



（高山市民吹奏楽団 大萱真紀人団長）

「子どもたちの活動の拠点がなくなっていいのか。大人が子どもたちのために頑張って、なんとか考え直して白紙撤回してもらえるようにしたい」

施設がオープンした時から飛騨家具の展示会を開いてきた団体は。



（飛騨木工連合会 白川勝規代表理事）

「我々としては受け入れられない。地元に来てもらって、見てもらえるような展示会に育てていこうとずっとやってきた」



岐阜県は12月19日までに文書で回答する方針です。