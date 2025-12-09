人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえさんのFLASHデジタル写真集「伊織もえ Iori Trip」がリリースされました。



【写真】濃厚な色気を放つ伊織もえさん

総SNSフォロワー数500万人超、日本が誇るトップコスプレイヤーの伊織さんと過ごす二人きりの“秘密旅”を収めた一冊。ノスタルジックな温泉宿で見せる無邪気な笑顔、レースランジェリーが引き立てる繊細な色気、そして浴衣をはだけた瞬間に心を奪う大胆なカット。素顔と艶やかさが交差する、濃密で特別な旅の記録は必見です。



これまで雑誌の表紙を150回以上飾ってきた伊織さんは12月2日発売の『FLASH』の表紙・巻頭ページに登場。二人きりの温泉旅をテーマに撮りおろしで、ひなびた旅館を舞台に、柔らかい光をまとったカットや、艶やかな温泉カットなど、湯けむりグラビアを表現しています。



【伊織もえさんプロフィール】

いおりもえ 1月24日生まれ 千葉県出身 T162 YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍するトップコスプレイヤー。『伊織もえの電脳らじお』（interfm）にレギュラー出演中。そのほか最新情報は、公式X（@iorimoe_five）、Instagram（@moe_five）