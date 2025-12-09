朝日奈央が12月9日、自身のInstagramを更新。15年来の親友である、元乃木坂46で俳優の能條愛未の結婚を祝福した。

能條は11月10日に歌舞伎俳優・中村橋之助との婚約を発表した。朝日はInstagramで「愛未ーー！結婚おめでとう」「愛未と出会ってから15年 初めて喋ったのが、高校一年生の時に愛未に消しゴムを借してもらった時笑 お昼休みは一緒にお弁当を食べて、放課後には原宿行ったり、カラオケ行ったり、お泊まり会したり」と学生時代の出会いを振り返りながら、能條との2ショットを投稿。

能條が乃木坂46、朝日がアイドリング!!!として同時代をアイドルグループで切磋琢磨していたことに想いを馳せるように、「当時はお互いにアイドル活動をしていたのでお仕事の事もいっぱい話したし、沢山の青春を一緒に過ごしました！」「その頃から今でも仲良くてとっても大切な親友です」と15年来の親友関係について綴る。そして、「愛未の幸せそうな姿を見て私まで嬉しい気持ちだよ 改めて、本当に本当におめでとう」と結婚を祝福。「(プリクラ懐かしい だいすき×100)」と、高校生時代の制服2ショットやプリクラ、笑顔で向き合う写真など、2人の親友ぶりが伝わってくる貴重な思い出写真の数々も披露した。

コメント欄には「ずっと変わらない2人」「仲良し2人大好き」といったコメントが寄せられている。

