【義父「令和の出産祝い、薄情だ」】さっそくブッこむ義父「…売る気か？」＜第10話＞#4コマ母道場

お祝いをあげるとき、どんなプレゼントを贈るのか考え方は人それぞれ。それでも共通して言えることは、「思い浮かべるのは相手の喜ぶ顔」のはずなのですが……。今回はプレゼントを贈った「先」のことを考えすぎた家族のお話です。

第10話　納得していない義父【長男嫁の気持ち】



【編集部コメント】

お義父さん、ユナさんが席を外した瞬間にズバッとトモヤさんに切り込みますね！　産後のユナさんに余計ないざこざを見せないあたりは褒められる行為ですが……。お祝いをもらった瞬間に「これ売るの？」なんて聞かれても「売るよ！」と堂々と答えられる人はいない気がします……。アイさんが気にしていたのは、価値観がどうこうではなくて、納得していないお義父さんがこうやって暴走することだったのでしょう。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙