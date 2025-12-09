山形県南陽市に新たな商品をつくろうと、企業同士がコラボして生みだした商品開発が行われ、きょう発表会が開かれました。

【写真を見る】"米沢牛の靴" や "からみそ味のかまぼこ"！ 企業同士がコラボした新商品披露 南陽市に新たな商品を！（山形・南陽市）

組み合わせることで生まれる新たな商品とは。

この取り組みは、南陽市商工会が市内企業の交流を増やして地域を活性化させようと１０年以上前から行われています。

きょうは、置賜地方の企業がコラボした４種類の新商品が披露されました。

商品は、人口減少や物価高といった逆境にも負けない付加価値を持つものばかりです。



地元でとれたサツマイモやハチミツを使った地産地消がテーマのプリンに、南陽市を代表するラーメン店とかまぼこ店が協力したからみそ味のかまぼこ。つや姫で作られた日本酒の酒粕を使った大人向けジェラートなど、それぞれの商品に地域活性化への思いが込められています。

■米沢牛の靴？

さらに、県を代表するあの食材を使った靴も登場しました。



佐藤友美アナウンサー「こちらの靴、実は米沢牛でできています。糸を外すことでいつでも修理ができる革靴となっています」

「なぜ米沢牛の革製品がないのか」という疑問から生まれたこの革靴。他の牛革と比べて柔らかいのが特徴です。

宮城興行株式会社 事業戦略リーダー 松下紳吾さん「どういった方に向けて製品開発をしていくかというところ、こういったところが非常に重要だというお話をいただいたので今後はそのあたりを中心にもう一度練り直して製品開発していければと思う」

きょう披露された商品は、今後改良しながらそれぞれの企業で販売していくということです。