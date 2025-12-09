¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÉ÷¤¸¤ã¤Ê¤¡¤¡¤¤¡×Æ£°æÉ÷à·ãÊÑá¥ª¥Õ»Ñ¤ËSNSÁûÁ³¡ª¡Ö¤¨¡©º£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡Ä¡×¡Ö¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¹¥¤¤À¤ï¡¼¡×
¡Ö»äÉþ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Æ£°æÉ÷¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤«¤é6Æü¤ÇÌó34Ëü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬ÉÕ¤¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öfinally met him.(¤ä¤Ã¤ÈÈà¤Ë²ñ¤¨¤¿)¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£È±¤ÏÂ«¤Í¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯É÷¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾å²¼¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«±ØÁ°¤Ë¤¢¤ëÃé¸¤¥Ï¥Á¸øÁü¤ÎÎÙ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡Æ£°æ¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¡©º£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¤Î»þ¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¹¥¤¤À¤ï¡¼¡×¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ÎÉ÷¤¸¤ã¤Ê¤¡¤¡¤¤¡Ù¤È¶«¤ó¤À Ì¼¤¬¤¤¤¿¤Î¤ÇÃ¯¤«ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¡Ö»äÉþ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤Ò¤ã¡¼¡¼¡¼¡ª¡ªÉ÷¤Á¤ó¤À¤¡¡¼¡¼¥Ï¥Á¸ø¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¿¤Ó¤¿¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£