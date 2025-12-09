『メダリスト』第2期の新キャラ＆キャスト10人発表 【中部ブロック大会】ビジュアル＆第1弾PV解禁
テレビアニメ『メダリスト』第2期の新ビジュアル＆PV第1弾が公開された。あわせて第2期の戦いの舞台となる中部ブロック大会に登場する10人の新キャスト、そして新キャラクタービジュアルが新たに解禁された。
【画像】キャスト豪華すぎ！『メダリスト』新キャラ10人の設定画
また、オープニング主題歌はHANA「Cold Night」に決定し、PV第1弾では、アニメの最新映像とともにオープニング楽曲を聞くことができる。新ビジュアルでは、主人公・結束いのりと10名の新キャラクターが描かれており、メダリストを目指すキャラクターたちが集結している。
『メダリスト』は、フィギュアスケートの才能を開花させていく主人公・結束いのりと、指導者として成長していく明浦路司がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は自らコーチを引き受け、才能を開花させていくいのりと、指導者として成長していく司の姿が描かれる。
つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミ―賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。
テレビアニメ第1期が2025年1月〜3月にかけて放送。第2期は2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送される。
＜新キャスト情報＞
・八木夕凪：阿部菜摘子
・申川りんな：伊藤舞音
・炉場愛花：長縄まりあ
・牛川四葉：田中美海
・離洲くるみ：遠野ひかる
・穴熊咲希奈：田中貴子
・庭取さな：夏吉ゆうこ
・岡崎いるか：山村響
・鯱城理依奈：藍原ことみ
・栗尾根茉莉花：茅野愛衣
