日本プロ野球機構（ＮＰＢ）は９日、第４回の現役ドラフトを行い、移籍が決まった１２選手を発表した。各球団、２巡目指名はなかった。

ＳＮＳで反響を集めたのはソフトバンク・佐藤直樹外野手の楽天移籍。１９年度ドラフト１位で、今季は１０４試合の出場で打率・２３９、５本塁打、１８打点の成績を残していた。

ＳＮＳでは「佐藤直樹」が検索急上昇ランキングで１位となり「佐藤直樹はたまげたなあ」、「佐藤直樹を現ドラで獲得できるの羨ましすぎる」、「佐藤直樹まじかい」などと驚きの反応。「今のチーム状況を考えると仕方ない」、「また過去１０年のドラ１が消えた」、「ドラ１またおらんくなったやんけ！」、「今年だけで武田、佐藤直樹、風間放出してる」などの声も並んだ。

今オフ、ソフトバンクのドラ１選手が退団となるのは１１年度の武田翔太投手、２１年度の風間球打投手に続いて佐藤が３人目。

また、昨季までの１０年間を見ると、１５年度・高橋純平投手、１６年度の田中正義投手、１７年度の吉住晴斗投手、１８年度の甲斐野央投手、１９年度・佐藤、２１年度・風間の６人がチームを去った。