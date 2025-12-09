女優の北川景子（39）と森田望智（みさと、29）が9日、都内で行われた映画「ナイトフラワー」（監督内田英治）の公開御礼舞台あいさつに出席した。

北川演じるシングルマザーが生活に窮し、ドラッグの密売に手を染めてしまう姿を描いたヒューマン・サスペンス。森田は主人公のボディーガードである孤独な格闘家を演じた。「第50回報知映画賞」にて、北川が主演女優賞、森田が助演女優賞を受賞した。

受賞を知った時の反応を聞かれ、北川は「自分の受賞は結構信じられなくて。え？って感じ」と実感が追いつかなかった様子。その後日に森田とのダブル受賞だと分かり「その時のほうが泣きそうになった」と振り返った。

2人が繰り広げたシスターフッドのストーリーがSNSでも反響を呼んでいる。北川は自身のクランクアップではなく、森田のクランクアップ時にも涙したほど、バディーへの思いは熱い。「（森田が）もう格闘しないんだと思ったらうれしくなったし、やっぱり頑張ってたので。望智ちゃんが賞を獲ったんだと思って。その時の方が涙ぐんでた」とうれしさをにじませた。

森田も「2人で同じ賞をいただけてうれしかった」と感慨。「撮影中にちょっと冗談まじりで、“頑張ってるからなんか賞とか欲しいよね”とか2人で話していた」とも明かし、北川は「言霊はあるんだなと思いました」とうなずいていた。