にしたん西村誠司社長、AKB48の20周年記念コンサート舞台裏明かす 初代総監督・高橋みなみの存在感を絶賛
美容クリニック「にしたんクリニック」の西村誠司社長が9日までに自身のSNSを更新。12月4日〜7日まで日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』を鑑賞した心境を語った。
【写真】1期生も登場で圧巻！秋元康氏を囲むAKB48メンバー
西谷社長は動画内でライブに駆けつけたことを報告し、「それはそれはファンの方、皆さん涙を流しながら、僕も含めて。本当に最高のライブになりました」と感無量の様子。
また公演直前に行われたメンバーの円陣に立ち会ったといい、初代総監督の高橋みなみの言葉が印象に残っているとして紹介。「言葉は短かったんですが、初代総監督としてのリーダーシップというか、すごかったんですよ！“力量”はモンスター級。今でも輝きが違いました」と興奮気味に明かした。
そして現役メンバーにもエールを送り「2026年頑張って、羽ばたいてください」と言葉に力を込めた。
