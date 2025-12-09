ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦」は9日、予選2日目が行われた。

吉田一心（21＝大阪）は昨年11月に地元の住之江でデビューした135期生。レーサーになって1年しかたっていないが、前走地の住之江で早くも初の優勝戦進出を果たした。

「自分でも最初、（優勝戦に）乗れるなんて思わなかった。でも、予選で3連勝できたんですよ。その時に準優勝戦にいい枠で乗れるかもと思っていた」と振り返った。層の厚い大阪支部からまた一人、楽しみな有望株が出てきた。

江戸川は今節が初参戦で、ここまで2、6、2着。イン戦だった3Rは、2コースの中島秀治の速攻捲りを浴びたものの、1マークは熱くなることなく小回りで残した。やはり並の新人ではない。

「直線系が良くて、前に追いつく感じがある。乗りやすさもありますね。西村拓也さんがしっかり仕上げてくださっています」。相棒の24号機は2連対率こそ24％と低いものの、前節に使用した同支部の先輩・西村がいい線に仕上げていた。実際に気配もいい。

3日目は4Rに5号艇、12Rに3号艇で出走。スタートに集中して、思い切って攻めていくのみだ。