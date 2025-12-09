お笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏（49）が8日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。結婚20年目の妻から自宅での行動を暴露された。

「津田さんの一番のファンの方とも電話つながってます」と紹介された相手は関西の自宅にいる津田の妻だった。MCくりぃむしちゅー上田晋也から「最近どうですか？ 旦那さんの活躍ぶりは」と聞かれると、津田の妻は「皆さんのおかげで、こちらも楽しませてもらってます」と感謝した。

そして「家に帰ったら、ちょっと態度デカイなーとか、てんぐになってるなってことはございませんか？」と聞かれると、「子ども達に認めてもらいたくて給料明細を机に上にわざと…」と暴露。「えっ、すごいな」「うわ、ダッセェ」の声が上がり、津田は「そんなわけがない」と否定。くりぃむしちゅー有田哲平が「お前、教育によくないぞ」とツッコんだ。

そして「給料明細を食卓に置いてるんですか？」と聞かれると、津田の妻は「私は違うところに置くようにしてるんですけど。帰って来たタイミングで確認してもらって、そのまま食卓に上に置いてるので子ども達も『あれ？ これ給料明細？』って」と説明した。

すると上田が「それは置いて『どうだ！お父さんはこんなに稼いでるんだぞ』っていうアピールなんですか？」と質問。津田の妻は「『頑張ってるね。ありがとう』っていうのを言って欲しいんだと思います」と答えた。ネプチューン堀内健が「お金の威力がないと、そういうこと言ってもらえないっていうことなんですかね？」と尋ねると、「そんな感じですね」と津田の妻は答えたが、津田は笑いながら「そんなことないやろ！」と反論した。