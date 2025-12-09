水樹奈々、「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026」LIVE VIEWING開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

水樹奈々が、2026年1月25日（日）、TOYOTA ARENA TOKYOで開催される「NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026」最終公演が、ライブビューイング オシビューにて全国の映画館で上映されることが決定した。

25周年の歩みと未来へのビジョンを描く特別なステージを、心に響く歌声とともにライブの高揚感を分かち合いながら、全国のファンと心をひとつに、記念すべき瞬間を共有する贅沢なひとときをお届けする。

●イベント情報

NANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026 LIVE VIEWING

2026年1月25日(日) 15:00開演

会場：全国の映画館

会場情報はこちら

https://www.oshiview.jp/event/mizukinana_20260125/

料金：5,800円(税込/全席指定)

※109シネマズプレミアム新宿は料金が異なります。

チケットの販売スケジュール、注意事項、その他の情報などはライブビューイング オシビュー公式ページでご確認ください。

＜ライブビューイング オシビューとは＞

https://www.oshiview.jp/

ライブビューイング オシビューは、誰かを推している人たちみんなが一緒に、自分の住んでいる街で、大画面・迫力のある音響の映像コンテンツを使って、推し活ができるサービス。当社では、ライブビューイング専用のネットワークで映像伝送を行うだけでなく、チケット販売や会場運営までワンストップで行い、またコンサートやスポーツイベントを行う興行主と協業し盛り上げることも行っている。

お問い合わせ：https://www.oshiview.jp/contact/

