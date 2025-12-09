小玉ひかり、ニューシングル「あまのじゃく」CDリリース決定！ジャケット・収録曲など一挙解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライター・小玉ひかりが、ニューシングル「あまのじゃく」をリリースすることが決定した。

本楽曲は、26年度1月に放映されるTVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のEDテーマとして書き下ろされた楽曲。人との関係性が複雑に絡み合う中で生まれるもどかしい恋心。それでもどこかで願う希望。好きなのに素直になれない、踏み出せない気持ちを切なくもあたたかいサウンドで鮮明に映し出す。サウンド面では、豪華制作陣が小玉ひかりの音楽を支えている。「あまのじゃく」のアレンジを担当するのは、かつて“ぷらそにか”で共に活動し、最近ではボカコレ2025ルーキーランキング首位を獲得したsabio / 高村風太。小玉ひかりの声とメロディを、ダイナミクスのあるサウンドと緻密なアレンジワークで、楽曲の感情の起伏を丁寧に引き出している。

カップリング曲「シークレットラブ」では、FMヨコハマ『BREAK IT DOWN』で小玉ひかりと共にDJを務めるDickey（福田和哉）が作曲、KEN THE 390がRapパートのRecording Directionとして参加、心地よいグルーブ感を楽しめる楽曲となっている。

さらに、デジタル先行配信も決定した。

カップリング曲「シークレットラブ」が12月17日0時にひと足早く配信スタートし、続いて1月6日0時には「あまのじゃく」が各音楽配信サイトにて解禁となる。

また今回の初回仕様限定盤パッケージはスペシャルな縦型デカラベル仕様として発売される。 切り取ることでデカラベル自体を“アナザージャケット”としても使える超特別仕様となっている。

さらにアニメイトでは特別な施策も実施予定。小玉ひかり「あまのじゃく」の初回仕様限定盤とオープニングテーマHoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）「あいらびゅ♡」の完全生産限定盤を両方購入（予約引き取り含む）すると、両面アニメ絵柄A4クリアファイルをプレゼントされる。（無くなり次第終了）

加えて、発売を記念し、都内および大阪・名古屋のCDショップを巡る小玉ひかり最大規模のインストアイベントの開催も決定した。日程や会場などの詳細は後日オフィシャルサイトにて発表する予定。

まだまだ情報は終わらない。1月6日には「あまのじゃく」のミュージックビデオが小玉ひかりオフィシャルYouTubeにて公開決定。本作のMVは、ひとつの恋の行方を描くストーリー仕立ての作品となっており、物語パートには、ドラマやバラエティ番組への出演を通じて現在注目を集める女優・森山未唯が出演。 小玉ひかりの歌声と森山未唯の演技が交差する瞬間を、ぜひその目で確かめてほしい。

ジャンルや枠を軽やかに飛び越えながら進化を続ける小玉ひかりの新たな一歩に今後も目が離せない。

●配信情報

小玉ひかり

「シークレットラブ」

2025年12月17日（水）0:00 より各DSPサイトにて配信開始

配信リンクはこちら

https://hikaricodama.lnk.to/SecretLove

小玉ひかり

TVアニメ「幼馴染とはラブコメにならない」エンディングテーマ

「あまのじゃく」



2026年1月6日（水）0:00 より各DSPサイトにて配信開始

●リリース情報

「あまのじゃく」

2026年1月28日発売

品番：SMCL-973

価格：￥1,500（税込）

仕様：縦型デカラベル仕様（初回仕様限定盤）

【初回仕様限定盤】

【アニメ書きおろしジャケット】

＜CD＞

M1. あまのじゃく

M2. シークレットラブ

M3. あまのじゃく instrumental

M4. シークレットラブ instrumental

楽曲クレジット

01.あまのじゃく

Lyrics：小玉ひかり

Music：小玉ひかり

Arrangement：sabio / 高村風太

Electric Bass：ナツメ ユウキ

Rec：安元広夢

Mix：藤浪 潤一郎

02.シークレットラブ

Lyrics：小玉ひかり

Music：福田和哉

Arrangement：村山晋一郎

Rap Directions：KEN THE 390

All Instruments：村山晋一郎

Rec And Mix：村山晋一郎

MV：1月6日（月）20時小玉ひかりオフィシャルYouTubeにて公開予定

店舗別購入者特典

対象の店舗にてお買い上げの方に、先着で下記の特典をプレゼント致します！

※無くなり次第終了となりますのでご注意ください

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※対象商品1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。

対象商品

タイトル：あまのじゃく

品番：SMCL-973

価格：￥1,500（税込）／￥1,364（税抜）

仕様：縦型デカラベル仕様（初回仕様限定盤）

対象店舗/特典内容

メガジャケ：Amazon

各店舗絵柄別オリジナルブロマイド：

全国アニメイト（通販含む）

ソフマップ・アニメガ（一部アニメガ店舗を除く）

アニプレックスオンライン

Sony Music Shop

タワーレコード(一部店舗を除く)

HMV&BOOKS online / HMV店舗（一部店舗除く）

楽天ブックス

セブンネットショッピング

※店舗ごとに異なる絵柄となります。

ダブル購入者特典

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』の放送を記念して、アニメイトにて主題歌のW購入者特典が決定いたしました！

小玉ひかり「あまのじゃく」の初回仕様限定盤とHoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）「あいらびゅ♡」の完全生産限定盤両方お買い上げ（予約引き取り含む）いただいた方に、両面アニメ絵柄A4クリアファイルをプレゼント！

特典内容：A4クリアファイル（『幼馴染とはラブコメにならない』アニメ絵柄）

※絵柄は後日発表します。

対象店舗：全国アニメイト（通販含む）

対象商品：

・2026年1月28日(水)発売 小玉ひかり 「あまのじゃく」

初回仕様限定盤 SMCL-973 / 1,500(税込)

・2026年1月28日(水)発売 HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）「あいらびゅ♡」

完全生産限定盤 SMCL-972 / 1,500(税込)

注意事項

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

・記載の対象店舗、ECショップ以外での配布はございません。

・対象商品を同一店舗にてご購入の場合に限り、有効となります。

・詳細は各店舗までお問い合わせください。

各ECサイト カートアップ予約URL

https://hikaricodama.lnk.to/L7MrJO

●作品情報

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』

2026年1月5日（月）より テレ東系6局ネット・AT-X・ＢＳ日テレにて放送

・テレ東系6局ネット

毎週月曜深夜24時00分〜

・AT-X ＜プチドキver＞

毎週火曜22時30分〜

リピート放送：毎週木曜10時30分〜／毎週月曜16時30分〜

・ＢＳ日テレ

毎週火曜23時30分〜

配信情報 毎週月曜24時30分〜ｄアニメストア・AnimeFestaにて「オンエアver. 」WEB最速配信＆「プチドキver. 」独占配信！その他配信サービスにて、毎週金曜24時30分より「オンエアver. 」配信！

＜イントロダクション＞

「えーゆー」こと界 世之介、高校１年生。彼女なし。ラブコメ、特に「幼馴染とのラブコメ」にドはまり中。そんなえーゆーの、目下の悩みは幼馴染の「しお」と「あかり」が可愛すぎること！しかし、えーゆーは知っている…「現実の幼馴染とはラブコメにならない」ということを。が！当の「しお」と「あかり」の気持ちはえーゆーに向いていて…！ ヒロイン全員、幼馴染！じれったくて、もどかしい！でも胸が熱くなる！ 「最旬幼馴染ラブコメ」、開幕！

【キャスト】

界世之介：浦尾岳大

水萌汐：久住 琳

火威灯：芹澤 優

月見るな：平塚紗依

日向春：山本悠有希

【スタッフ】

原作：三簾真也『幼馴染とはラブコメにならない』（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：桑原 智

シリーズ構成：広田光毅

脚本：広田光毅 森田眞由美

キャラクターデザイン・総作画監督：岩崎令奈

美術監督：斉藤雅己

色彩設計：油谷ゆみ

撮影監督：木村俊也（T2スタジオ）

編集：内田 渉（コンクエスト）

音響監督：本山 哲

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：手筭プロダクション

オープニングテーマ：「あいらびゅ♡」HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

エンディングテーマ：「あまのじゃく」小玉ひかり

©三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

関連リンク

小玉ひかり オフィシャルX

https://twitter.com/codamappimusic

TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』公式サイト

https://anime-osalove.com/