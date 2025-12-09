フリーランスHub、AIチャットで案件を探せる「AI案件検索」提供開始
レバレジーズが運営するフリーランスエンジニア・クリエイター向けの求人メディア「フリーランスHub」は12月9日、AIとのチャットで案件検索を行える「AI案件検索機能」の提供を開始した。
○詳細な条件・あいまいな条件でも案件を見つけやすい
「AI案件検索機能」は、AIと会話するチャット形式で開発環境／単価／勤務条件などを自然な言葉で伝えるだけで、案件の絞り込みが行える機能。シンプルな操作で60社以上のエージェントの案件の一括検索・比較が行えるため、案件探しにかける時間を大きく短縮できるという。
開発時点のチャット画面
従来の検索では、キーワードマッチングで案件を検索する必要があったため、登録されている文言と少しでも違う表現だとヒットしにくいということがあった。この「AI案件検索機能」はAIが入力された言葉の意味を理解して検索を行うため、これまでの検索とくらべて詳細な条件やあいまいな条件でもヒットしやすく、ユーザーの意図に合致する案件提案が可能だとしている。
○詳細な条件・あいまいな条件でも案件を見つけやすい
「AI案件検索機能」は、AIと会話するチャット形式で開発環境／単価／勤務条件などを自然な言葉で伝えるだけで、案件の絞り込みが行える機能。シンプルな操作で60社以上のエージェントの案件の一括検索・比較が行えるため、案件探しにかける時間を大きく短縮できるという。
従来の検索では、キーワードマッチングで案件を検索する必要があったため、登録されている文言と少しでも違う表現だとヒットしにくいということがあった。この「AI案件検索機能」はAIが入力された言葉の意味を理解して検索を行うため、これまでの検索とくらべて詳細な条件やあいまいな条件でもヒットしやすく、ユーザーの意図に合致する案件提案が可能だとしている。