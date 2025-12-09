AOKIの「まるで温泉」シリーズからビジネスでも使えるレディース用ソックス発売
AOKIは、ナイガイとの共同開発による「まるで温泉」シリーズから、ビジネスシーンでも着用できるレディース向けのクルーソックスとレッグウォーマーを、全国のAOKI店舗および公式オンラインショップで発売した。
「まるで温泉」シリーズ クルーソックス
「まるで温泉」シリーズは、2023年に販売開始した人気シリーズ。プリントされたテラヘルツ鉱石が放つ遠赤外線の力で、着用部の血行促進効果が期待できるのが特徴。温かみのある素材によって温感を維持するため、まるで温泉や足湯のような温かさが持続する。
これまでは、自宅でのリラックスウェアを中心としていたが、外出時やビジネスシーンでも使えるように、薄手でありながらも温かいクルーソックスとレッグウォーマーを展開する。
「クルーソックス」(1,749円)は、着席した際に脚が見えすぎず短すぎない丈感で、使いやすい黒・オフホワイトの2色を用意する。「レッグウォーマー」(1,969円)は厚すぎない生地感のため、スカートスタイルでもパンツスタイルでもごわつくストレスがなく着用できる。
レッグウォーマーはフリーサイズ、クルーソックスは23〜25cmで展開する。
