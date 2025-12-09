ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７３、伊７０ｂｐ　前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:34時点）（%）
ドイツ　　　　2.85
フランス　　　3.577（+73）
イタリア　　　3.553（+70）
スペイン　　　3.324（+47）
オランダ　　　2.983（+13）
ギリシャ　　　3.466（+62）
ポルトガル　　　3.176（+33）
ベルギー　　　3.355（+51）
オーストリア　3.118（+27）
アイルランド　3.043（+19）
フィンランド　3.193（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）