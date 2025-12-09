ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊７０ｂｐ 前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７３、伊７０ｂｐ 前日並み水準に落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:34時点）（%）
ドイツ 2.85
フランス 3.577（+73）
イタリア 3.553（+70）
スペイン 3.324（+47）
オランダ 2.983（+13）
ギリシャ 3.466（+62）
ポルトガル 3.176（+33）
ベルギー 3.355（+51）
オーストリア 3.118（+27）
アイルランド 3.043（+19）
フィンランド 3.193（+34）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
