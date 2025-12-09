¡Ö½ã¶â¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¡¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤¬È¯Çä ¢ª¹õ¤Ò¤²¤ÏÈô¤Ó¤Þ¤»¤ó
12·î3Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¡¼¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö½ã¶â¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¡¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤ÎÈ¯Çä¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê50ÂÎ¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡§
1975Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ50Ç¯¡Ë7·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦47°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢Îß·×½Ð²Ù¿ô2000Ëü¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡¢Ã±½ãÌÀ²÷¤Ê¥ë¡¼¥ë¡¢Ç¯Îð¤ä¸À¸ì¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊÆ±¥²¡¼¥à¤¬¡Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ëÌÌÇò¤¤¾¦ÉÊ¤òºîÀ®¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢·×²è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯Çä¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹õ¤Ò¤²¤òÌó16¥ß¥ê¡¢Ã®¤òÌó16¥ß¥ê¤Î¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÕ¤Î¡Ö½ã¶â¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡¡¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×¤Ï¡¢50¼þÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç·õ5ËÜ¤òÃ®¤Ë»É¤»¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤È¤Ï°ã¤¤¡Ö¹õ¤Ò¤²¤¬Èô¤Ö¡×»Å³Ý¤±¤ÏºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
½ã¶â¡ÊK24¡Ë¤ò¡ÖÌó30¥°¥é¥à»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ198Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½éÆü¤ËÇä¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë½Ð¤À¤·¤Ï¹¥Ä´¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¹õ¤Ò¤²´íµ¡°ìÈ¯¡×°Ê³°¤Ë¤â¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¡ÊÆÃ»£¡Ë¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê¥²¡¼¥à¡Ë¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ÊÌ¡²è/¥¢¥Ë¥á¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ä¤·³è»Ô¾ì¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡Öºòº£¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ª¥¿¥¯¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ñÌ£¡á¿ä¤·¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë²æ¡¹¤Ï½ÏÎý¤·¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¿¦¿Í¤Ë¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÄó¶¡¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
