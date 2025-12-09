歌手の宮内タカユキさんが事務局のＸを通じて、ライブに向かう途中に体調不良に見舞われて欠席すると報告していました。ライブは共演者の方々により無事行われたとのことです。

【写真を見る】【 宮内タカユキ 】体調不良でライブを欠席 現在は “容態落ち着き回復へ” 「仮面ライダーBLACK RX」主題歌などヒーローソングで活躍





今月7日、宮内さんは事務局のＸ投稿を通じて「『宮内タカユキLIVE2025 ちょっと早めのクリスマス〜絆旅番外編〜』につきまして、宮内タカユキが会場に向かう途中、急に体調を崩し、緊急搬送されました」と報告。合わせて「なおライブは山下優さん、中山幸一さんのお二人で開催を致します」と、当初予定の共演者の方々で行われるとも報告しました。

続く8日の投稿で、事務局はＸで「一時は心配された容態も落ち着き、今は回復にむかっています」と宮内さんの体調を報告。ライブ当日の発表に対し「皆様からのたくさんのメッセージ、ありがとうございました」と知らせていて、ファンからの応援が多数集まったことを伺わせています。

さらにライブの状況について「阿佐ヶ谷ロフトでのLIVEは宮内不在」「山下優さん中山幸一さんが頑張ってくださり」「当初のセットリストを全曲」「会場の協力を得てスクリーンに歌詞」「割れんばかりの大合唱」「皆様の声が宮内に届いてます」と、大きな感謝とともに伝えています。

フォロワーでもあり仕事仲間の中川翔子さん・土屋圭輔さん・YOFFYさん（サイキックラー）・山野さと子さんらから回復を祈る投稿があり、他にも多くのファンが完全回復を願ってエールを送っています。

【担当：芸能情報ステーション】