『魔法少女リリカルなのは』2作品、地上波初放送 1月1日から2夜連続「Reflection」「Detonation」完全新作の新情報発表
大人気アニメ『魔法少女リリカルなのは』の劇場版『魔法少女リリカルなのはReflection』と『魔法少女リリカルなのはDetonation』が、TOKYO MXで2026年1月1日より2夜連続で地上波にて初放送されることが決定した。『魔法少女リリカルなのはReflection』が1日24時〜、『魔法少女リリカルなのはDetonation』が2日24時〜放送される。また、TOKYO MXでの放送後にはTVerでの見逃し配信も予定されている。
【画像】このキャラの姿は！？完全新作『魔法少女リリカルなのは』の新ビジュアル
これはシリーズの完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』（ガンブレ）が、2026年に放送されることを記念して実施されるもの。新作は2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となる。
今回放送される両日の番組CM内にて『ガンブレ』映像初公開ほか、新情報が発表される。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
