¡Ú³ÚÅ·¡Û¸½¥É¥é¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦º´Æ£Ä¾¼ù¤ò³ÍÆÀ¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¹Åç°ÜÀÒ¤ÎÃ¤¸«¤Ïº£¸å¤Î³èÌöÀÀ¤¦¡¡¤½¤ì¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡×
¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ï9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢Ã¤¸«¹ãÇ·²ðÁª¼ê¤¬¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½êÂ°¤Îº´Æ£Ä¾¼ùÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¤ÏÊ»¤»¤ÆÃ¤¸«¹ãÇ·²ðÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£3Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅìËÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¾ì½ê¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬³§¤µ¤ó¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹Åç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËÀ®Ä¹¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¤¸«Áª¼ê¤Ï2022Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ï¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï1·³¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï88»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.280¡¢8ÂÇÅÀ¡¢31ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëº´Æ£Áª¼ê¤Ï2019Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Î³°Ìî¼ê¡£º£µ¨¤Ï104»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.239¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¡¢10ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£