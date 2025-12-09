俳優の上川隆也（60）が8日、日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。アニメ好きを明かした。

子どもの頃、アニメ「宇宙戦艦ヤマト」をカセットテープに録音してたという上川。「70年代でビデオデッキもない頃ですから、せめて音声を残したいと思って、テレビの音声にマイクを近づけて、家族には『シー！』って、黙ってもらいながら」と振り返った。すると「『風呂入っちゃえー！』とか言うお父さん…」と声がかかり、「そうなんですよ、絶対家族の声が入ってくるんですよね」と明かした。

そして「アニメがお好きなんですか？」と聞かれると、「アニメーション好きです、いまだに」と答えた。好きなアニメを聞かれると「『伝説巨神イデオン』ガンダムの後番組なども好きですし、『僕のヒーローアカデミア』も好きですし…。『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』っていうのも楽しく拝見しました」と明かした。

友人で俳優の甲本雅裕からの情報で「カラオケに行くとアニソンしか歌わない。しかも歌った後にするそのアニメの話がとにかく長い」と暴露されると、「歌があまり得意ではないので、しゃべりで何とか持っていこうって。まずアニメーションの歌を歌っとけば何とかその場はしのげるかなーというぐらいの…」と打ち明けた。