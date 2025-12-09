【TVアニメ 宇崎ちゃんは遊びたい！5th Anniversary オンラインくじ】 販売期間：12月16日～1月6日11時59分 価格：1回770円（別途発送手数料必要）

KADOKAWAは、同社が運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、「TVアニメ 『宇崎ちゃんは遊びたい！』5th Anniversary オンラインくじ」を12月16日から1月6日11時59分まで販売する。価格は1回770円。

景品となるのは、主人公・宇崎花はもちろん、母の月、妹の柳たちのイラスト等を用いた「B1タペストリー」や「アクリルパネル」など。

Xフォロー＆リポストキャンペーンを開催

【S賞：選べる！B1タペストリー（全3種）】【A賞：B2タペストリー（全3種）】【B賞：アクリルパネル（全4種）】【C賞：アクリルキーホルダー（全7種）】【D賞：缶バッジ（全5種）】

また、期間中にリポストキャンペーンとして、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名に「C賞 アクリルキーホルダー全7種セット」が当たるプレゼントキャンペーンも実施される。

おまけキャンペーン

「10連セット」を購入すると、ブロマイドをランダムで1枚もらえる。

