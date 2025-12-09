2025年12月6日、タレントの亀梨和也が自身のYouTubeチャンネルを更新。マクドナルドで販売している『グラコロ』を実食する様子を公開した。

参考：【写真】「初めての味」人生初の“グラコロ”を食べた亀梨のリアクション

亀梨は『グラコロ』だけではなく月見バーガーもいままで食べたことがないことを明かし、これまでは主にチーズバーガーを食べてきたと語った。今回は車で移動し、自身で店舗に向かい商品を購入。車内に戻ってきて、購入品を紹介していくことに。

まずはポテトのMから食べていく。ポテトは揚げたてが好きだというこだわりを語りつつ、「めちゃくちゃうまい」と満足そうな様子。そして念願の『グラコロ』を食べていく。ひと口食べ「なるほど」「へぇ～」と漏らし、「美味しい」「マック食べてる感じがしない」「初めての味」と、感想を述べた。

その後はポテトにグラタンをつけて食べたりなど、初めての『グラコロ』を楽しんだようだ。そして亀梨はドラマや映画の撮影の合間によく朝マックを食べていたことを明かし、「冬の味だね」と改めて『グラコロ』に舌鼓を打った。最後はナゲットを食べていく。『チーズフォンデュ風ソース』をチョイスしたようで、味については「タルタルっぽいのかな？」「初めての経験」とこちらも新鮮味を感じているようだ。

今回の動画に視聴者からは「クールに見えてかわいいね」「最高過ぎる」「衝撃だよ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）