HANAの新曲「Cold Night」が、2026年1月24日より放送のTVアニメ『メダリスト』第2期のオープニング主題歌に起用。また、同曲の一部を使用したアニメのPVも公開となった。

本アニメは、フィギュアスケートを舞台に、主人公 結束いのりと明浦路司が壁にぶつかりながらもまっすぐに夢を追い続ける姿を描いた物語。同作のひたむきなテーマが、挑戦と成長を重ねてきたHANA自身の軌跡とも自然に重なり、今回のタイアップが実現したという。

HANAがアニメ主題歌を担当するのは今回が初。本楽曲は、ちゃんみなが作詞作曲を担当しており、迷いながらも夢へ向かって踏み出すすべての人の背中をそっと押す、温かく力強いナンバーに仕上がっている。

また、本楽曲は1月24日に配信リリース、28日にCDリリースが決定。CDは完全生産限定盤の1形態のみの特別仕様で、本日12月9日より予約も開始となった。

ジャケットには、いのりがHANAのポーズをする描き下ろしイラストが描かれており、通常CDサイズより大きいレコードサイズ仕様での展開に。描き下ろしイラストの全容は後日公開予定だ。

＜HANA コメント＞

こんにちは！この度アニメ『メダリスト』のオープンニング主題歌を担当します、HANAです！

「Cold Night」は成長しながら、夢に向かって挑戦し、頑張っている人たちに向けた応援歌です。どれだけ転んでも何度だって立ち上がって突き進めば絶対夢は叶うと信じてるし、私たちHANAはそんな人たちの背中を全力で押していきたいと思っています。私たちの音楽が一人でも前を向けるきっかけになっていただけたら嬉しいです。ぜひアニメ『メダリスト』と一緒に、この曲を楽しんでください！

（文＝リアルサウンド編集部）