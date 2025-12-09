『Vaundy18祭（フェス）』の放送日が決定！「1000人が作りあげたあの場のパッションが放送を見る人たちにも伝わることを願っています」
■Vaundyと18歳世代1,000人がひとつのステージを作り上げる
2022年4月より成人となった18歳。そんな人生の岐路に立つ彼らと、Vaundyがひとつのステージを作り上げていくという『Vaundy18祭（フェス）』。
この企画は18歳世代の皆と一生記憶に残る、熱量の高い体験をともに紡ぎたいという想いから生まれた。
Vaundyと一緒にステージを作るのは日本全国の18歳世代1,000人。Vaundyからの「本気」というテーマに応えるべく、1,000人がこの企画に参加したいというメッセージ、そして自分の本気を表現したパフォーマンスやテキストでの動画を送ってもらい、その動画をもとにVaundyが共演曲を制作。そして、「呼び声」という曲が生まれた。
先日収録が行われ、それぞれの“本気”を歌声にのせVaundyと1,000人の18歳世代、お互い待ち焦がれた6ヵ月の想いがぶつかり重なりあった素晴らしい時間となった。
1,000人が心から憧れるアーティスト、Vaundyと本気で作品を作り上げることで生まれた感動的なステージ。番組ではこのステージ当日の模様だけでなく、そこに向かうまでの様々な想いを抱いた18歳世代に密着。彼らが直面し抱える心の内を伝える。
さらにVaundyの制作現場や、自身が語る18歳のころの話、そしてこのイベントにかける想いも余すところなく伝える。１8歳世代とVaundyがともに作り出す一回限りの奇跡のステージをお見逃しなく。
『Vaundy18祭（フェス）』は、12月23日22時からNHK総合で放送される。
■Vaundyからのメッセージ
「本気」というテーマのもと、生まれた楽曲は「呼び声」となりました。
まずはみんなが「歌いたい！」と思う曲にしなくてはと思い作ったのですが、かなり歌うのが難しい曲だったと思います。
18歳世代のみんなに、難しいものに本気で取り組むことと、本気には責任が伴うこと、それらを”好きの気持ち”で飛び越える感覚、を覚えてもらいたくてこの曲を作りました。
やり切ったもの、完成したものが世に出る誇らしさ、美しさを感じてもらえてたら何よりです。
1000人が作りあげたあの場のパッションが放送を見る人たちにも伝わることを願っています。
楽しみにしていてください。
■番組情報
NHK総合『Vaundy18祭（フェス）』
12/23（火）22:00～23:00
※NHKONE（同時・見逃し1週間）で配信。ワールドプレミアム、NHKオンデマンドでも視聴可能
