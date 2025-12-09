『Vaundy18祭（フェス）』の放送日が決定！「1000人が作りあげたあの場のパッションが放送を見る人たちにも伝わることを願っています」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『Vaundy18祭（フェス）』の放送日が、12月23日決定。Vaundyが制作した楽曲名も発表された。

■Vaundyと18歳世代1,000人がひとつのステージを作り上げる

2022年4月より成人となった18歳。そんな人生の岐路に立つ彼らと、Vaundyがひとつのステージを作り上げていくという『Vaundy18祭（フェス）』。

この企画は18歳世代の皆と一生記憶に残る、熱量の高い体験をともに紡ぎたいという想いから生まれた。

Vaundyと一緒にステージを作るのは日本全国の18歳世代1,000人。Vaundyからの「本気」というテーマに応えるべく、1,000人がこの企画に参加したいというメッセージ、そして自分の本気を表現したパフォーマンスやテキストでの動画を送ってもらい、その動画をもとにVaundyが共演曲を制作。そして、「呼び声」という曲が生まれた。

先日収録が行われ、それぞれの“本気”を歌声にのせVaundyと1,000人の18歳世代、お互い待ち焦がれた6ヵ月の想いがぶつかり重なりあった素晴らしい時間となった。

1,000人が心から憧れるアーティスト、Vaundyと本気で作品を作り上げることで生まれた感動的なステージ。番組ではこのステージ当日の模様だけでなく、そこに向かうまでの様々な想いを抱いた18歳世代に密着。彼らが直面し抱える心の内を伝える。

さらにVaundyの制作現場や、自身が語る18歳のころの話、そしてこのイベントにかける想いも余すところなく伝える。１8歳世代とVaundyがともに作り出す一回限りの奇跡のステージをお見逃しなく。

『Vaundy18祭（フェス）』は、12月23日22時からNHK総合で放送される。