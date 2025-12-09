HANAが初のアニメタイアップ！新曲「Cold Night」が『メダリスト』第2期OP主題歌に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAの新曲「Cold Night」が、テレビ朝日系TVアニメ『メダリスト』第2期のオープニング主題歌に決定した。HANAがアニメ主題歌を担当するのは今回が初となる。

■OP主題歌「Cold Night」はHANAの新境地となるストレートな応援ソング

「Cold Night」は、迷いながらも夢へ向かって踏み出すすべての人の背中をそっと押す、温かく力強いナンバーで、ちゃんみなが作詞作曲。

『メダリスト』は、フィギュアスケートを舞台に、いのりと司が壁にぶつかりながらもまっすぐに夢を追い続ける姿を描いた物語。そのひたむきなテーマは、挑戦と成長を重ねてきたHANA自身の軌跡とも自然に重なることから今回のタイアップが実現した。

夢へ突き進む人、立ち止まりそうになる人、前が見えなくなる夜を過ごす人、そんな誰かが一歩を踏み出せるようにと願いを込めて制作された、HANAの新境地となるストレートな応援ソング「Cold Night」。

12月9日に日公開されたPVでは、いち早くこの楽曲の一部を聴くことができる。ぜひチェックしてみよう。

「Cold Night」は、1月24日にデジタル配信、1月28日にCDリリースされる。CDは完全生産限定盤の1形態のみで、ジャケットには、アニメの主人公・いのりがHANAのポーズをする描き下ろしイラストを使用。さらに通常CDサイズより大きい “レコードサイズ仕様”となる。CD予約もスタートした。

TVアニメ『メダリスト』第2期 は、2026年1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠他にて放送開始。