クリスマスまであと2週間あまり。上越市の水族館でクリスマスイベントが始まっています。



上越市立水族博物館『うみがたり』の大型水槽。たくさんの魚にエサを与えているのは･･･サンタクロースです！うみがたりでは、サンタ姿のダイバーによる餌付けショーが人気を集めています。



魚たちにエサのプレゼントを配るサンタさんを見て子どもたちも･･･



■女の子

「メリークリスマス！」

■女の子

「サンタさん見られて本当にうれしかった。」

■母親(長野から)

「今年(のクリスマス)は実家で楽しくまったり過ごしたい。」



ほかにも、クリスマスカラーのエビの展示など、館内はクリスマスムードにあふれています。



■上越市立水族博物館うみがたり 照井未希さん

「これから本格的な冬が始まるが、暖かい館内でゆっくりクリスマスの雰囲気を楽しみつつ、生き物について楽しく触れ合ってもらえれば。」



イベントは、クリスマス当日の12月25日まで開かれています。