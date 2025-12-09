水族館の魚にサンタからプレゼント！「暖かい館内でクリスマスを」親子連れでにぎわう【新潟･上越市】
クリスマスまであと2週間あまり。上越市の水族館でクリスマスイベントが始まっています。
上越市立水族博物館『うみがたり』の大型水槽。たくさんの魚にエサを与えているのは･･･サンタクロースです！うみがたりでは、サンタ姿のダイバーによる餌付けショーが人気を集めています。
魚たちにエサのプレゼントを配るサンタさんを見て子どもたちも･･･
■女の子
「メリークリスマス！」
■女の子
「サンタさん見られて本当にうれしかった。」
■母親(長野から)
「今年(のクリスマス)は実家で楽しくまったり過ごしたい。」
ほかにも、クリスマスカラーのエビの展示など、館内はクリスマスムードにあふれています。
■上越市立水族博物館うみがたり 照井未希さん
「これから本格的な冬が始まるが、暖かい館内でゆっくりクリスマスの雰囲気を楽しみつつ、生き物について楽しく触れ合ってもらえれば。」
イベントは、クリスマス当日の12月25日まで開かれています。
